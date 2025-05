Venezia-Juve: le novità su Gatti, McKennie e Koopmeiners

È partito il conto alla rovescia in casa Juventus per l'ultima sfida di campionato contro il Venezia . Una gara decisiva per centrare il piazzamento in Champions League , ma ancora con alcuni nodi da sciogliere per quanto riguarda gli acciaccati. Se l'assenza di Pierre Kalulu per squalifica è certa, ci sono ancora tre situazioni in fase di valutazione: quelle di Teun Koopmeiners , Federico Gatti e Weston McKennie .

Juve al lavoro: le ultime verso il Venezia

La squadra bianconera questa mattina si è allenata agli ordini di Igor Tudor. Questa la nota del club circa la sessione di lavoro odierna: "Continua e si intensifica la preparazione dei bianconeri, in vista del match di domenica sera al “Penzo” di Venezia, ultima di campionato e partita da vincere a tutti i costi per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Il gruppo si è ritrovato questa mattina alla Continassa, per una sessione dedicata in parte al lavoro atletico e poi, a seguire, a una serie di partitelle a campo ridotto. Domani il ritrovo è ancora fissato al mattino".

Ma come stanno i tre in sopracitati? Sia Koopmeiners che Gatti e McKennie hanno svolto lavoro differenziato. Per quanto riguarda l'ex Atalanta al momento sembra filtrare pessimismo sul suo recupero per il Venezia. Per ciò che concerne il centrale invece, in campo una decina di giorni fa contro la Lazio per uno scampolo di partita, si sta lavorando per il recupero completo. Infine McKennie: lo statunitense ha rimediato una contusione nell'ultima sfida contro l'Udinese, c'è fiducia per averlo in vista di domenica, ma oggi si è preferito proseguire con il lavoro specifico.

