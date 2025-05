Lucio, il post shock dopo il grave incidente e l’esplosione: "Dio è il nostro rifugio"

L’ex calciatore Lucio sta vivendo ore molto delicate, in seguito al grave incidente domestico avvenuto nei giorni scorsi all’interno della sua abitazione nella capitale brasiliana. Secondo quanto riportato da Globo, il campione del mondo 2002 sarebbe rimasto coinvolto nell’esplosione di un camino ecologico, subendo ferite che ne hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Le condizioni dell’ex difensore hanno destato inizialmente forte preoccupazione, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato di salute. A testimonianza della gravità dell’accaduto, Lucio ha condiviso una foto nelle sue storie Instagram: un’immagine forte.