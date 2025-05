Conceicao, le condizioni Juve per il riscatto. Yildiz: c’è anche l’ipotesi addio

Il futuro di Conceicao

E, insomma, la sostanza adesso è una sola: vale la pena spendere 30 milioni di euro per un calciatore così ondivago? Magari sì. Soprattutto se anche domenica a Venezia dovesse confermarsi decisivo nelle dinamiche bianconere e se, poi, il Porto aprisse a un prolungamento del prestito per il Mondiale per club. La proroga, in fondo, converrebbe per primi ai dirigenti portoghesi che vedrebbero comunque valorizzato il proprio giocatore su un palcoscenico internazionale. È in questa prospettiva che entra in scena il protagonista assoluto delle dinamiche portoghesi di mercato: Jorge Mendes. Il “super procuratore”, infatti, ha tali e tante entrature ai vertici dei club portoghesi che potrebbe davvero convincere il Porto a prolungare il prestito di Conceiçao per vedere l’effetto che fa. Poi, magari, si potrebbe discutere di sconti, riscatti parziali e via dicendo, ma intanto Chico resterebbe in organico alla Juventus nella competizione statunitense. In queste ore, tra l’altro, gli è arrivata la notizia della convocazione in Nazionale per la fase finale della Nations League.