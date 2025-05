Il vizietto di Nico Gonzalez: con la Juve è ora di alzare l’asticella

TORINO - Sono cambiati i colori, le ambizioni e le responsabilità, eppure Nico continua a rivendicare fieramente quel pedigree da “game changer” attribuitogli da Heinze fin dai tempi dell’Argentinos Juniors, quando firmò a due minuti dalla fine il gol che valse la promozione dei Bichos in Primera Division, dopo mesi di penuria in termini realizzativi. Con Stoccarda e Fiorentina, lo spartito poi è rimasto sostanzialmente lo stesso: Nico ha sempre aspettato i finali di stagione per porre fine ai suoi digiuni a intermittenza, e trascinare a suon di gol i rispettivi club verso gli obiettivi stagionali prefissati. Basti guardare i numeri del suo triennio in Viola: nella passata stagione ha siglato 5 delle 7 reti complessive in Serie A nelle ultime 4 giornate; 2 su 6 nel 2023 e 3 su 7 nel primo anno a Firenze. Insomma, quando il gioco si fa duro per davvero, Nico inizia a giocare.

Nico Gonzalez: gol pesanti oltre la crisi

E ora la Juve, uscita vittoriosa contro Monza e Udinese grazie a due guizzi dell’attaccante argentino. Gol pesantissimi, se si considera che in entrambi i casi hanno sbloccato il parziale e indirizzato il match verso le latitudini bianconere. Certo, per Nico non è stato un anno semplice. La Juventus, visti i 33 milioni complessivi (8 di prestito più i 25 dell’obbligo di riscatto) versati nelle casse della Fiorentina, si aspettava uno score ben diverso dai 5 miseri gol messi a referto fra tutte le competizioni. L’avvio, del resto, con tanto di rete al Psv al suo esordio in Champions, sembrava il preludio di un’annata prolifica e all’insegna della sua consacrazione definitiva nel calcio che conta. Poi il lungo stop di natura muscolare, che ha tenuto Gonzalez lontano dal campo per 72 giorni, prima che finisse inghiottito in quel grigiore collettivo che ha avvolto la Juventus da gennaio in poi.

