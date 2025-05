Marchisio: "Juve al bivio, chi è stato l'MVP. Inter in finale Champions? Auguri a..."

Marchisio, i migliori della Serie A e la stagione Juve

I migliori giocatori della Serie A (e non) per Marchisio? "Sommer visto che sta per giocare la finale di Champions League, mentre all’estero Donnarumma. In difesa Buongiorno e Acerbi. A centrocampo McTominay, in attacco Marcus Thuram e Yamal”. E il miglior giocatore stagionale della Juventus? "Khéphren Thuram".