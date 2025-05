“Motta-Juve, il fallimento si spiega così. Ci aveva provato con Maifredi”

La finale Champions tra Inter e Psg

Perché in Italia si preferisce parlare sempre dell’arbitro (leggi) invece che di campo (realtà)?

«Magari si discutesse di leggi, discutiamo dell’interpretazione delle leggi, con i tifosi che vorrebbero che la legge fosse applicata ai nemici e, appunto, interpretata per gli amici. E se in un primo momento avevamo pensato che la tecnologia potesse aiutarci in questo oggi abbiamo la sicurezza che non è così e dove prima c’erano dieci episodi dubbi, adesso ce ne sono mille».



La Cultural Intelligence come interpreta la dicotomia risultatismo-giochismo?

«Per la Cultural Intelligence questa dicotomia non esiste perché non ragiona in termini di dilemmi. E curiosamente è la filosofia ‘giochista’ che rifiuta il confronto ritenendo il proprio approccio eticamente superiore, moralmente più valido e sportivamente più vincente. Ma dire che è importante giocare bene senza guardare al risultato cercando di dimostrarlo con i dati è una contraddizione abbastanza clamorosa».



La finale di Champions League tra l’Inter e il Psg letta attraverso la Cultural Intelligence, cosa ci restituisce?

«Da una parte un Psg multiculturale, non solo per i giocatori ma anche per Luis Enrique che, calcisticamente, ai tempi del Barcellona e della Spagna, esprimeva solamente una cultura olandese-catalana. Dall’altra l’Inter italiana, nella migliore accezione di questo termine, capace di interpretare le condizioni ambientali e sociali di una partita. L’Inter non va in campo per suonare la propria musica, ma per suonare l’avversario, adattandosi e reagendo alle difficoltà contingenti. Sarà una partita molto interessante».