La finale che la Juve non doveva giocare

La solita emergenza

Tudor la affronterà in emergenza. Anzi, la solita emergenza, perché solo in pochissime partite, la Juventus ha goduto del lusso di essere, se non proprio al completo, solo con un paio di assenze. Il “processo per i troppi infortuni” è un genere giornalistico sempre più popolare e, spesso, molto poco scientifico: capita, infatti, che si cerchino o, peggio, si trovino colpevoli un po’ a vanvera: dal preparatore atletico in giù, senza avere le informazioni necessarie a capire se esiste un filo conduttore o un responsabile contro cui puntare il dito. Quelle informazioni, però, le ha la società e il consiglio, non richiesto, è di analizzarle con cura massima, perché la sfortuna è una fattore imprevedibile, ma molto raramente è l’unico fattore in stagioni martoriate come quella che sta per concludersi.