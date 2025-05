La Juve spende più di quanto incassa: Fagioli, Kostic e via quasi 50 milioni

Juve, i discorsi Kostic e Miretti

Ma un discorso simile, tutto sommato, vale anche per Kostic, che Mourinho al Fenerbahce ha impiegato in trentatrè occasioni, ottenendo in cambio il coinvolgimento del serbo in ben dieci reti (due gol e otto assist). Anche in questo caso, però, i rumor in arrivo dalla Turchia raccontano di un imminente rientro alla Continassa da parte dell’esterno. E dunque? E, dunque, Tudor potrà compensare qualche eventuale defezione in vista del Mondiale per Club aggregando al gruppo che sta concludendo il campionato volti come quelli di Fagioli e Kostic o, magari, anche di Rugani e Facundo Gonzalez. Il prossimo tecnico della Juventus, in attesa di scoprire la sua identità, potrà - allo stesso modo - valutare queste soluzioni quali reintegri in maniera permanente in rosa, discorso destinato a coinvolgere in primo luogo un giovane di prospettiva come Miretti, che ha già terminato la sua avventura in prestito al Genoa a causa di una necessaria operazione alla spalla.