Juve senza tregua, l'emergenza in difesa non finisce più: Veiga ko

Non ci voleva. Proprio a un passo da Venezia, proprio nel settore già decimato da infortuni e squalifiche, esattamente nel cuore di una difesa che perderebbe non solo un marcatore puro, ma la prima fonte di gioco in generale. Sì, Renato Veiga è in dubbio, e non poco, per la trasferta del Penzo: ha accusato un fastidio muscolare che ha messo tutti immediatamente in allarme, per questo ieri il portoghese ha lavorato a parte, prendendosi il tempo per capire, valutare, e poi mettere tutto in standby. Solo oggi si deciderà sulla sua convocazione, pronta a dipendere dalle sensazioni, oltre naturalmente dalle condizioni. Per capirci: solamente un ultimo provino prima dell’ultima rifinitura darà il verdetto tanto atteso, e sarà raccontato dallo stesso Igor Tudor in conferenza stampa.