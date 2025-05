Tudor: "Juve, hai più potenziale di così! Senza quantità non vinci nemmeno in C"

Il punto sugli indisponibili, con buone notizie per Tudor: "Questa settimana Renato (Veiga) e McKennie hanno avuto problemi, però oggi si sono allenato con noi. Koopmeiners si è allenato con noi, ieri solo una parte. Per Gatti la situazione resta la stessa. Sono tornati due squalificati, per il resto gli altri sono a disposizione". Il potenziale quarto posto è il reale valore di questa squadra? Con tutti gli effettivi a disposizione avrebbe potuto avere risultati migliori? "I numeri e i calcoli non sono mai stati parte del mio modo di pensare come allenatore. Mi concentro sul lavoro settimanale, la prestazione, il resto è una conseguenza. Il potenziale secondo me è più grande di quello che si può vedere ora".