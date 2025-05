La Juventus è pronta a volare alla volta di Venezia: ultimo appuntamento della stagione, crocevia della Champions League. Per i bianconeri sarà importante vincere per garantirsi il quarto posto in classifica, incuranti degli altri risultati. Il tecnico juventino Igor Tudor ha presentato il match nella consueta conferenza stampa di vigilia, annunciando il rientro in gruppo di diversi giocatori. Anticipazione che ha trovato conferma nella lista dei convocati, dove figura un recupero in particolare.