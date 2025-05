Conte-Juve, le indiscrezioni di un accordo già raggiunto. Allegri, occhio all’Inter!

TORINO - Il tema ormai non è più “se” ma “quando”. Quando, cioè, si arriverà al divorzio tra il Napoli e Antonio Conte. Difficile infatti che i rapporti con Aurelio De Laurentiis possano rasserenarsi tanto da trovare un punto di contatto per continuare insieme. Quelli professionali, si intende, perché quelli umani lo sono, come testimonia gli auguri pubblici di Conte e la sua partecipazione alla festa di compleanno di Aurelio. Il presidente, del resto, è un uomo molto pragmatico (sia la sera della premiazione sia ieri ha ribadito che si resta insieme solo se entrambi lo vogliono) che impara in fretta dalle vicende che attraversa: guai a ripetere l’errore di un altro addio malmostoso come quello con Luciano Spalletti e, soprattutto, tirarla alla lunga nella scelta del sostituto. Conte ha condotto in porto una vittoria che, con onestà, ben pochi alla viglia credevano possibile ma ha più volte ribadito, soprattutto negli ultimi tempi, la convinzione dell’impossibilità di ottenere “certe cose” a Napoli, riferendosi alla società, ma pure verso la piazza: "Il tifoso del Napoli vuole vincere e se non vince diventa anche cattivo, altrimenti sarà un gioco al massacro e io di essere massacrato non ho voglia".