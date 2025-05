Champions o no, la Juve può ribaltarsi: il futuro di Yildiz, Douglas Luiz e Vlahovic

Juve, obbligatorio vincere

La Juventus ha una sola opzione per poter stare dalla parte dei sogni: vincere contro il Venezia. In caso contrario si concretizzerebbe quasi sicuramente l’eventualità del sorpasso della Roma, impegnata in casa di un Torino annunciato tutt’altro che pugnace e, di conseguenza, l’addio al quarto posto. Che fa tutta la differenza del mondo sulla programmazione dell’anno prossimo. Con la Champions in tasca, infatti, gli scenari sarebbero molto più rosei si sul piano economico sia, di conseguenza, su quello tecnico e di mercato. Con i 60 milioni garantiti dalla partecipazione alla competizione non sarebbe più necessario ricorrere a cessioni eccellenti per tenere in ordine i conti anche se, ovviamente, qualche partenza è da mettere in conto per finanziare i nuovi acquisti. Senza, però, stravolgere la rosa e soprattutto senza la necessità di ricorrere ancora all’aumento di capitale dell’azionista di maggioranza. Una eventualità, questa, che nei documenti programmatici di “avvio progetto” veniva categoricamente esclusa in virtù della messa in sicurezza dei conti. Invece già a marzo Exor ha versato 15 milioni come iniezione di liquidità in seguito all’esonero di Thiago Motta e, soprattutto, ha anticipato la disponibilità a un ulteriore iniezione fino a 100 milioni a seconda delle necessità che il risultato sportivo avrebbe innescato. E a quel risultato sportivo sono legate molte variabili nello staff tecnico perché, dopo Motta, un altro fallimento (il più grave dell’intera stagione, a conti fatti) accelererebbe rivoluzioni nell’organigramma tecnico.