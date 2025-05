La Juve va in Champions se...: tutte le combinazioni tra Venezia, Roma e Lazio

Gli incastri che portano la Juve in Champions

A novanta dal termine del campionato, la Juventus è l'unica squadra di quelle in lotta per la Champions League ad essere padrona del proprio destino. I bianconeri hanno infatti un punto di vantaggio sulla Roma e due sulla Lazio, per cui con una vittoria contro il Venezia al Penzo sarebbero certi di aver centrato la qualificazione, indipendentemente dal risultato degli altri campi. Alla squadra guidata da Igor Tudor potrebbe poi bastare anche il pareggio, ma in questo caso la Roma non dovrà battere il Torino. Infine c'è una piccola possibilità di vedere la Juve disputare la prossima Champions League anche in caso di sconfitta contro il Venezia, ma servirà che anche la Roma perda con il Torino e che la Lazio non batta il Lecce in casa.