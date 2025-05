Evra, il vero fuoco e Del Piero: "Ritorno alla Juve? I tifosi ci sperano!"

“Spero che la Ferrari torni dove dovrebbe essere”. È l'augurio di Patrice Evra, presente a Monte Carlo per il Gran Premio valido per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. L'ex difensore della Juventus, è uno dei tanti volti noti nel mondo dello sport, che hanno raggiunto il circuito di Monaco, dove la Rossa del monegasco Charles Leclerc ha conquistato la seconda posizione in griglia di partenza. Al francese, ritiratosi ufficialmente nell'estate del 2019, è stato inoltre domandato se sarà presente anche sugli spalti dell'Allianz Arena di Monaco, dove l'Inter di Simone Inzaghi contenderà al Psg di Luis Enrique la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio. “Se non sono in viaggio in giro per tutto il mondo, sabato potrei esserci”, la risposta di Evra.