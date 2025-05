Del Piero, la Juve tra Champions Inter e Ferrari: "Più facile che..."

Alex Del Piero tra Juve , Inter e... Ferrari . La leggenda bianconera quest'oggi è apparsa a Montecarlo per il Gran Premio . Un'occasione, però, per parlare anche della finale di Champions League che attende la squadra di Simone Inzaghi il prossimo sabato contro il Psg . Ma non sono mancate un paio di battute anche sulla sua Juventus.

Del Piero, tra finale Champions e Ferrari... la Juve

Intervistato da Sky Sport, a Del Piero viene chiesto se è più facile che l’Inter vinca la champions League o che la Ferrari torni a vincere una gara. La risposta? "È più facile che la Juventus vada in champions (ride, ndr). Per l’Inter è un sogno, come sempre in questi casi. Quando sei in finale puoi racchiudere in una gara sola tanti anni e non solo una stagione, non solo l'annata di Champions. Alla Ferrari è diverso, oggi è mancato proprio poco: se Leclerc avesse ottenuto la pole, oggi staremmo raccontando un'altra cosa. Ma come nel calcio anche nella Formula 1 tante volte i dettagli fanno la differenza, e i dettagli ora li stanno facendo meglio altre squadre. Ma credo che la Ferrari abbia status, voglia, piloti: tutto per tornare a vincere".

La stagione Inter e la battuta su Tudor

Tornando all'Inter, a Del Piero viene chiesto se in caso di ko contro il Psg a Monaco di Baviera si potrebbe parlare di stagionale fallimentare, considerando che i nerazzurri chiuderebbero la stagione con zero titolo. La risposta è inequivocabile: "Quando arrivi in fondo a tutte le competizioni, non puoi certamente dire che è una stagione fallimentare. Diventerebbe una stagione di grandissimo rammarico: se arrivi lì lì vicino a tutto poi ti girano le balle, ti girano le scatole! Vedremo, saremo tutti lì davanti alla tv, anzi io lì in campo". Poi una chiusura sul fatto che sia da poco diventato allenatore e su un possibile approdo... all Juve: "Ho appena preso il patentino, sono abilitato, il che vuol dire tutto e niente. Tudor deve essere preoccupato? Fammi godere il Gran Premio in pace (ride, ndr)".

