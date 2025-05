Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni

Conceicao-Juve e il mercato

L’emergenza infortuni ha spinto la Juventus a muoversi anche per rinforzare numericamente la rosa in vista dei prossimi impegni, tra cui proprio il Mondiale per Club: "Stiamo parlando con Ajax e Fenerbahce per Rugani e Kostic, perché siamo con un numero risicato e tanti infortuni. Vogliamo farci trovare pronti", ha spiegato Giuntoli. "Stiamo dialogando anche con i club di appartenenza di Kolo e Renato Veiga, perché con Conceicao siamo già a posto. Vogliamo fare bella figura, i ragazzi avranno una breve sosta e poi ci ritroveremo per preparare al meglio la competizione". A chiudere sempre sul mercato: "A prescindere dalla Champions vogliamo fare degli interventi mirati. Quello che vogliamo fare sulla squadra non cambia: abbiamo le idee chiare e agiremo di conseguenza".