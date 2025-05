Tudor, solo applausi: Champions e forse Mondiale, così ha salvato la Juventus dal naufragio Motta

Difesa a tre, un baluardo nell'emergenza più totale

Un'altra colonna della qualificazione Champions della Juventus è stata l'immediata adozione della difesa a tre: blocco definito, con ruoli e responsabilità finalmente chiariti, cancellata la linea a quattro allegra della gestione precedente tanto alta quanto confusionaria. E Tudor è riuscito a tenere a galla una barca che non solo si è trovata senza Bremer e Cabal come il predecessore, ma si è dovuta arrangiare anche per i ko di Gatti e Veiga, per il rosso folle di Kalulu, per la depressione di Cambiaso. E nonostante questo i risultati sono stati portati a casa, l'unica realtà sulla quale si regge la fabbrica Juventus, riuscendo peraltro anche a dare un minimo di dignità all'acquisto tragicomico di Kelly e a far vedere in campo Alberto Costa, passato da oggetto misterioso a risorsa sia tecnica che caratteriale nell'ultimissima parte di stagione.