Pagelle Juve: Locatelli capitano vero, Yildiz di classe, Kelly presuntuoso

Kolo Muani 7

Tre spanne sopra a tutti per la qualità tecnica e atletica. Finte da boxeur con il tronco che ondeggia come una canna di bambù a disorientare i difensori e gambe veloci da gazzella che accelerano di colpo. Come quando a metà primo tempo gli permettono di arrivare per primo su un pallone nel cuore dell’area e sparare di destro un diagonale che significa raddoppio per la Juventus.