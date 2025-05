Ardoino esulta per la Juve e si propone per i rinforzi di calciomercato: il messaggio social

Ardoino e le pedine Juve

Il messaggio che ha fatto pensare tantissimi tifosi è stato quello pubblicato all'una di notte, forse in risposta alle parole di Tudor. Perché nel commento di Ardoino - che in quanto azionista di minoranza può investire nella società solo attraverso l'acquisto di quote, e non con altri tipi di apporti finanziari - ci sono le pedine con un 2 nel mezzo, quasi a sottolineare i rinforzi per cercare di andare ad alzare l'asticella. E del mercato ha parlato anche Giuntoli nel pre gara, dove ha confermato qualche situazione relativa a Conceicao, Veiga, Kolo Muani e anche Kostic-Rugani, i due in prestito a Fenerbahce e Ajax. Tra pochi giorni, tra l'altro, apre la finestra di mercato (1-10 giugno) soprattutto per le squadre che partecipano al Mondiale per Club e i bianconeri vogliono farsi trovare pronti per cercare di costruire la squadra in vista della prossima stagione. Per questo il commento del Ceo di Tether lascia pensare, mentre alcuni tifosi sognano perché nel commento scrivono: "Tonali e Osimhen?".