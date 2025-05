"Il laboratorio di Motta", "Conte, il ristorante e poi... accetta la sfida!"

Conte verso l'addio al Napoli

Dalla Juve al Napoli, ma in un discorso che riguarda anche i bianconeri. Il focus si sposta su Antonio Conte, che sembra essere al passo d'addio con gli azzurri e con un ritorno a Torino che appare ipotesi più che concreta. Così Caressa: "Voglio fare una premessa: nel corso di questi anni il presidente De Laurentiis è stato anche aspramente criticato. Ma credo che alla fine parlano i risultati: bilanci apposto, due scudetti negli ultimi tre anni, innumerevoli qualificazioni in Europa e in Champions League. E ricordiamo che ha preso il Napoli in tribunale e poi in Serie C. Quindi prima di tutto bisogna dare merito a ciò che ha fatto, è la storia che parla. Poi: secondo voi Conte, nel caso andasse via come sembra, fa bene o fa male?".



A rispondere è Di Canio: "Per come conosco Conte, dissi un paio di settimane fa che se avesse vinto sarebbe andato via. Perché non può avere la possibilità del progetto che desidera con ADL, che ha tracciato una strada: limite monte ingaggi, essere lungimiranti. Ha speso? Si, ma ha venduto Osimhen e Kvara. Dobbiamo essere corretti con tutti. Osimhen ancora non l’ha venduto? Ma andrà via, a meno che chi viene al posto di Conte… Ma ormai è rotta la questione, e li prenderà i soldi. Kvara è stato ceduto, no? Per cui bisogna vedere in futuro. De Laurentiis ha scelto Spalletti, il tecnico vince e va via. Poi c’è un anno particolare, poi sceglie Conte cambiando anche il direttore sportivo, e rivince. Abbiamo detto quante volte è stato invadente, non è magari il presidente perfetto sotto tutti i punti di vista, ma non può cambiare rotta per un allenatore che, giustamente, è ambizioso e vuole qualcosa di diverso e di più per competere su più ambiti, sappiamo che la Champions League porta via tante energie. Quindi De Laurentiis fa bene a dire che non lo possono obbligare a restare. Ha ragione Conte dal suo punto di vista perché sappiamo com’è, ma De Laurentiis fa benissimo".