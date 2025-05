Tudor, sarà Juve anche al Mondiale per Club: l'annuncio dell'agente

Tudor e la risposta a Giuntoli

Per capire le motivazioni delle parole di Seric, agente di Tudor, c'è da fare un passo indietro e tornare all'immediato post gara della sfida del 'Penzo'. Il 3-2 maturato alla fine conferma il quarto posto, ma la trasferta in laguna non è stata certo una passeggiata complice anche la motivazione del Venezia nel voler cercare a tutti i costi punti per sperare in una salvezza all'ultima giornata. Un filo di tensione che ha visto Tudor protagonista nel finale con il lancio della giacca in stile Allegri, per far capire quanto ci tenesse a conquistare l'obiettivo Champions.