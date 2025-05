Platini: “Lo stile Juve è Agnelli, dal club nessuna chiamata. Inter-Psg? Farò il tifo”

Il possibile ritorno alla Juve

Il discorso si sposta sulla Juve: "Un mio ritorno? L'Avvocato me lo aveva chiesto, poi dissi di no perché dovevo tornare a casa. Non ebbi tempo di riflettere, perchè cominciai ad allenare la Francia. Sono onorato che si pensi ancora a me dopo 40 anni. Non ho pensato a questo perchè nessuno mi ha chiamato. Nessuno mi ha mai chiamato, non ho avuto contatti. Ho una bella vita, sto bene, cosa posso pensare se non ci sono contatti? Già solo il fatto che si pensi ancora a me è un onore, ma cambiare vita a 70 anni non è facile. Cosa serve alla Juventus per vincere? Ci sono dei cicli, serve lavorare per il futuro. I giocatori però sono importanti".