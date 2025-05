"Ripartiamo da qui", il coro dei giocatori Juve dopo la vittoria a Venezia

Grazie al successo in rimonta al Penzo contro il Venezia la Juve protegge il quarto posto e conquista il pass per la prossima edizione della Champions League. Eppure la sfida si era messa subito male per la formazione di Igor Tudor, sotto dopo appena un giro di lancette per la rete lampo di Fila. Per diversi minuti, con la Roma in vantaggio a Torino contro i granata grazie al calcio di rigore dell'ex bianconero Leandro Paredes, la Signora era scalata al quinto posto in classifica, ma ci hanno pensato il solito Yildiz e Kolo Muani a ribaltare l'incontro già nella prima frazione di gioco. Il pareggio di Haps al 55' ha rimesso tutto in discussione ma alla fine a firmare l'accesso alla coppa dalle grandi orecchie è stato capitan Locatelli, glaciale dal dischetto per firmare il 3-2 finale.