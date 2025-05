Vlahovic carica i compagni nello spogliatoio: "È impossibile ragazzi..."

La Juve batte il Venezia in una partita combattutissima al Penzo e conquista un posto in Champions League . Una partita non semplice ma in cui i bianconeri non hanno mai mollato, mostrando resilienza dal punto di vista dell'atteggiamento. Proprio quegli elementi che aveva chiesto prima del fischio d'inizio... Dusan Vlahovic .

Juve, carica Vlahovic col Venezia

Prima dell'avvio della partita contro la squadra di Eusebio di Francesco, le telecamere sono entrate nello spogliatoio juventino. Sguardi concentrati, e in sottofondo si sente nitidamente la voce dell'attaccante serbo, che parte dalla panchina ma incoraggia energicamente i suoi compagni: "Riattacchiamo, non possono difendere. E’ impossibile ragazzi, è l’ennesima volta: è impossibile. Non c'è una squadra che quando iniziamo a correre e ad attaccare può difendere contro di noi, lo dobbiamo sapere. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Non scherziamo, andiamo!". Un'energia, quella chiesta da Vlahovic, che nonostante le difficoltà viste in campo la Juventus ha comunque messo, vincendo a Venezia e superando la pressione messa dalla Roma (vittoria a Torino contro i granata), conquistando il piazzamento in Champions.

