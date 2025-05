Kolo Muani al Mondiale per Club e non solo. Calciomercato Juve, intrigo Veiga

Juve pronta all'affondo per Jonathan David. Per Renato Veiga...

Per la Juventus poter avere a disposizione Kolo Muani a queste condizioni permetterebbe di muoversi sull’acquisto di una punta di prima fascia con maggior agilità. A tal proposito va segnalato che il profilo di Jonathan David, prendibile a parametro zero per un esborso di 5 milioni di euro per l’ingaggio e circa 6 di mediazione all’agente, resta il più gettonato anche se la concorrenza anche italiana, il Napoli in primis, è ovviamente agguerrita. Ma tornando al Mondiale per club negli Usa, che in teoria potrebbe vedere lo stesso attaccante canadese in bianconero se la Juve tentasse l’affondo subito offrendo un mini indennizzo al Lille che perderà il bomber alla fi ne del prossimo mese, Giuntoli è in trattativa con il Chelsea per avere anche Veiga negli States. Da parte del club londinese c’è maggior rigidità sulla possibilità di estendere l’attuale prestito per la finestra americana ma potrebbe essere solo una questione di soldi. In ogni caso per rinforzare l’organico ecco che sono previsti i rientri anticipati alla base di Rugani e Kostic.