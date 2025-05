Perin si è operato, salta il Mondiale per Club: il comunicato della Juve

Mattia Perin salta il Mondiale per Club . Il portiere della Juventus , infatti, ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico e sarà costretto a saltare la competizione negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il club bianconero con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

Il comunicato della Juve

"Lunedì pomeriggio Mattia Perin è stato sottoposto a intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, resasi necessaria in seguito a una artrosi post-traumatica in sublussazione inveterata. L’intervento è stato eseguito dal dottor Battiston e dal dottor Ferrero, alla presenza del medico sociale dr. Freschi, ed è perfettamente riuscito. Il giocatore potrà tornare in campo all’incirca tra otto settimane" si legge nel comunicato della Juve.