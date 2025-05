Cabal papà, è nato David Jr! E un occhio va anche... alla Juve

Fiocco azzurro in casa bianconera: Juan David Cabal , terzino colombiano della Juventus , è diventato papà per la prima volta. Venerdì 23 maggio 2025 è nato il piccolo David Jr , frutto dell’amore con la compagna Valentina Alcibar . La notizia è stata data dal calciatore con un toccante ed emozionante post su Instagram, accompagnato da alcuni scatti raffiguranti alcuni momenti intimi con il nuovo arrivato.

Cabal papà: l'annuncio sui social

"Grazie a Dio, è andato tutto bene", ha scritto il calciatore della Juventus sul suo profilo Instagram. Poi ha aggiunto: "Mia moglie e mio figlio stanno bene, sarà un giorno che non dimenticherò mai". Ed ancora: "Spero di essere sempre presente per voi, vi daremo tanto amore e speriamo di insegnarvi i migliori valori". Concludendo: "Ti amo, figlio 23/05/2025, David Jr Cabal Alcibar". Particolarmente suggestiva una delle immagini pubblicate, dove si vede Cabal di spalle, accanto alla culla ospedaliera del piccolo, mentre sul monitor in stanza veniva trasmessa la formazione ufficiale della Juventus, scesa in campo contro il Venezia. Una scena simbolica che rappresenta il legame profondo tra il calciatore, la sua nuova vita da padre e i colori bianconeri.

