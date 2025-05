Pagellone Juve: Yildiz insostituibile, Thuram senza limiti, sciagura Motta

Di Gregorio 6.5

Arrivare alla Juventus e trovarsi subito a dover sostituire un portiere esperto e affidabile come Szczesny non era affatto un compito semplice. Eppure lui si è fatto trovare pronto, risultando forse uno dei migliori per rendimento in una stagione complessa e altalenante per i bianconeri. Ha mostrato grande personalità, sicurezza e continuità, qualità che non sempre si riscontrano in portieri alla prima esperienza in una big. Le sue prestazioni gli sono valse anche la meritata chiamata di Spalletti con la Nazionale italiana, come ulteriore conferma del suo valore. Di Gregorio si è mostrato reattivo tra i pali ma c'è sicuramente un aspetto su cui deve necessariamente migliorare: le uscite fuori dai pali, sia rasoterra che aeree. I bianconeri in stagione hanno subito molti gol di testa e in più occasioni hanno rischiato di concedere calcio di rigore anche a causa delle imprecise uscite dell'estremo difensore. Di fondamentale importanza l’intervento contro il Venezia, con una parata complicata e decisiva nel primo tempo che ha tenuto in vita la squadra. Un portiere su cui si può comunque fare affidamento anche in futuro.