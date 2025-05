Calciomercato Juve, il dopo Vlahovic e non solo. Bomber di scorta: è sfida a due

Il Real Madrid è esattamente questo: non dà tempo, se non dimostri. Pure se hai 18 anni, anche se il futuro sembra non fare altro che sorriderti. Ecco: il caso Endrick parla chiaro . L'attaccante brasiliano, classe 2006, arrivato dal Palmeiras per una cifra monstre di 72 milioni di euro (tasse incluse), ha il domani in bilico e nemmeno l'occasione del Mondiale per bper testarsi. Tutta colpa di un problema al bicipite femorale della gamba destra rimediato nella sfida con il Siviglia : un ko che non ci voleva, e che ha aumentato le speculazioni su un probabile saluto. Già, perché con l'addio di Ancelotti - con il quale il rapporto è stato a sprazzi - e l'arrivo di Xabi Alonso , i temi di mercato per il verdeoro sono cronaca quotidiana in Spagna. Tutti a chiedersi: e adesso? E tra le proposte per il futuro, da Madrid raccontano di un interesse molto concreto da parte della Juventus , pronta a raccogliere in prestito il talento del ragazzino di Taguatinga e a farne un asset tra campionato e coppe.

Il dopo Vlahovic

Verosimile, considerata la bravura. Tutta da capire, invece, dal punto di vista finanziario, perché è pur vero che il Real voglia mantenere il controllo assoluto sul giocatore, ma Florentino Perez non si muove per amicizia, regalando calciatori senza avere le giuste garanzie a 360 gradi. Dunque, si vedrà. Soprattutto se Endrick vorrà confermare le sensazioni di oggi, ossia salutare per andare a giocare. Oppure se Xabi Alonso vorrà dargli un'occasione, valutarlo in prima persona, capire se possa far parte sin da subito di una formazione così importante come quella delle Merengues. Ad ogni modo, se ne discuterà dopo la competizione statunitense, non è nulla di immediato, anche perché per la Juve le priorità sono altre e resistono al di là delle occasioni di mercato. Come il centravanti: il primo passo è ancora prendere un nome forte per rimpiazzare Dusan Vlahovic, lui sì pronto ad andare e senza doverci pensare toppo. Chiusa quella porta, sarà riaperta quelle delle opportunità per completare il reparto. Tipo bomber di scorta, che poi «di scorta» neanche un po' se consideriamo i primi due obiettivi per il ruolo di prima punta oltre il colpo grosso.