Daffara al posto di Perin. Veiga, Kolo Muani, Rugani e Kostic: Juve, Mondiale tra valigie e futuro

La Juve studia il piano per Kolo Muani e Renato Veiga

Almeno nel suo caso, che è ben diverso da quello di Randal Kolo Muani: la Juve prova ad allungare il prestito dell'attaccante francese, 8 gol dal suo arrivo a Torino e spesso decisivi. Kolo vuole restare in bianconero e valuta al di là del torneo americano, per ora però se ne discute per il futuro più prossimo, con un affaccio su una nuova annata da vivere insieme, magari promettendo un acquisto alle cifre giuste. Insomma: c'è da lavorare. E lo stesso per Renato Veiga, per il quale si ragiona per il presente e per il domani, ma molto dipenderà dalle pretese che ne farà il Chelsea. A prescindere per entrambi si respira fiducia e l'obiettivo è averli sin da subito a disposizione, perciò si deciderà tutto nelle prossime ore, bollenti sotto tanti punti di vista.