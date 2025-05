Buffon e il futuro Juve: "Ritorno Conte? Non sono così convinto perché..."

Il talento e il calcio italiano

Buffon si sposta all'interno prendendo parte all'evento, a margine del quali arrivano altre dichiarazioni. L'argomento? la perdita del talento nel calcio italiano: "Sono vent'anni che ci vergogniamo di quello che siamo. Sono vent'anni che sento che dobbiamo giocare come la Spagna, noi abbiamo abiurato la nostra storia. E il talento sparisce per questo. Gente come Ferrara, Cannavaro, oggi ci vergogneremmo a mandarla in campo! Chiellini oggi non giocherebbe perché non ha il filtrante! Vedi il Barcellona e paghi il biglietto, ma pensare che noi possiamo giocare con una linea alta di difesa a centrocampo per novanta minuti...Le partite storiche dell'Italia sono delle difese fino alla morte di un risultato, la compattezza di squadra, portare insieme tutti il risultato, adesso sembra che ci sentiamo in disagio altrimenti non ci accettano nell'alta società del calcio. Io voglio andare in campo per provare a vincere, e non c'è da vergognarsi nel farlo con le proprie abilità".