Comolli, tic tac Juve: ha lasciato il Tolosa, cosa farà in bianconero

Chi è Damien Comolli

La sua carriera è lunga e articolata, nonostante l’età non avanzata. Ex calciatore nelle giovanili del Monaco, Comolli ha presto capito che il suo posto non era in campo. Dopo un breve passaggio da allenatore, ha trovato la sua vera vocazione dietro la scrivania. Da brillante scout capace di individuare talenti in erba, si è trasformato in direttore sportivo e poi dirigente di caratura internazionale. Ha lavorato per club di primo piano: Arsenal, Tottenham (dove fu tra i promotori dell’acquisto di un giovane Luka Modric per 21 milioni di euro), Liverpool e Fenerbahçe, prima di approdare al Tolosa sotto la proprietà del fondo RedBird Capital. Ma cosa rende Comolli così appetibile per la Juventus? Oltre alla sua esperienza internazionale, il dirigente francese è noto per il suo approccio analitico: appassionato di dati, algoritmi e modelli predittivi, basa molte delle sue decisioni su criteri scientifici. Ma ciò che più convince la dirigenza bianconera è la sua capacità di unire risultati sportivi e sostenibilità economica: bilanci sotto controllo, investimenti mirati, stipendi sostenibili. In una parola, equilibrio. In un momento storico in cui la Juventus guarda al futuro con l’esigenza di tornare competitiva senza perdere di vista la sostenibilità, lui sembra incarnare il profilo ideale. La rivoluzione bianconera, insomma, potrebbe parlare francese.