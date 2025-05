Bremer, parole da Juve: “Vietato accontentarsi”. E sul Mondiale per Club…

Bremer e il post Juve con un occhio al Mondiale per Club

"Una stagione come quella appena conclusa non può che lasciare l’amaro in bocca: avremmo voluto regalare più gioie ai nostri tifosi perché siamo la Juventus e non possiamo accontentarci mai, ce lo richiede la nostra storia. Mi dispiace non esser stato al fianco dei miei compagni in campo a lottare per questa maglia, ho cercato di farlo facendo sentire il mio apporto fuori dal campo in ogni momento. Ora pensiamo a preparare al meglio quest’ultima competizione! Forza Juventus, fino alla fine!" - ha scritto il difensore brasiliano sul proprio profilo social. Dichiarazioni che hanno caricato i tifosi bianconeri, che vedono in lui uno dei pochi fuoriclasse al momento in rosa. E quel "Ora pensiamo al Mondiale per Club" fa pensare anche un suo possibile rtorno in campo. Però Giuntoli prima dell'ultima giornata contro il Venezia aveva un po' allontanato questa possibilità, spiegando però come sia quasi impossibile vederlo giocare. Intanto la Vecchia Signora inizia a sorridere un po'.