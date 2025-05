Comolli alla Marotta: le sue parole, i dubbi su Giuntoli e la nuova Juve

Tudor e i rumors su Conte

Sino a ieri il direttore tecnico bianconero ha lavorato per potenziare la rosa da dare a Tudor per il Mondiale negli Usa che si disputerà a cavallo tra giugno e luglio e chi gli è vicino lo ha definito sereno e pronto a collaborare con il nuovo dirigente. Bene, in attesa di capire se Giuntoli resterà o meno al suo posto, c’è da registrare una significativa oscillazione del “Cont...ometro”, ovvero quello strumento che registra i rumors riguardanti la posizione di Antonio Conte. Da Napoli rimbalzava un corposo ottimismo sulla possibilità di convincerlo a restare sotto il Vesuvio e dunque proseguire con la squadra azzurra che il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha garantito verrà potenziata e non poco per fare bella figura in campionato e in Champions League. Del resto mai come in questo periodo post stagione le panchine della Serie A sono in altalena. Dubbi per Napoli, Juventus, Inter, Milan, Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina e Torino! Per quanto riguarda la Juventus va ricordato che al momento l’allenatore contrattualizzato per la prossima stagione c’è ed è Igor Tudor, destinato innanzitutto a guidare Locatelli e compagni prossimamente negli States. Qualora Conte cedesse alle sirene napoletane potrebbe essere davvero il croato a sedere sulla panchina juventina non solo in estate ma per tutta la prossima stagione. Il contratto sino al giugno 2026 ce l’ha. Come Thiago Motta, ma questa è un’altra storia...