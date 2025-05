Locatelli e il momento magico: Juve in Champions, Nazionale e papà bis

La settimana di Locatelli

Non potrebbe esserci una notizia migliore per il centrocampista Juve, soprattutto visto l'ultimo periodo della squadra bianconera che proprio grazie al suo capitano ha conquistato un posto in Champions. Ma non solo, Locatelli, che si è laureato campione d'Europa nel 2021, è stato convocato dopo molto tempo dal Ct Luciano Spalletti in vista delle due partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 con Norvegia (venerdì 6 giugno) e Moldavia (lunedì 9 giugno). E l'arrivo di un altro bimbo non può che essere la ciliegina sulla torta di una settimana ricca di belle notizie.