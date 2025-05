Giuntoli, si va verso l'addio alla Juventus: ecco la rivoluzione bianconera

Rivoluzione Juve, possiamo definirla così, almeno per quanto riguarda la società. Dopo il pessimo anno concluso con il quarto posto e nessun trofeo, Elkann è sceso in campo in prima persona per riorganizzare il quadro dirigenziale. E dagli ultimi aggiornamenti, come riportato anche da Sky Sport, si va verso l'addio di Giuntoli. Ed è possibile che l'annuncio arrivi nei prossimi giorni per non perdere tempo e dare subito un ordine alla società, che aspetta l'arrivo di Comolli e il probabile rientro di Tognozzi.