Prestiti Juve, da Veiga a Kolo Muani: i casi irrisolti e lo sprint Mondiale

Conceicao e Veiga

Se per Chico Conceiçao la Juve è ormai a un passo dal trovare l’accordo per prolungare il prestito per tutta la durata del Mondiale, rimane più complessa la situazione di Renato Veiga. Il Chelsea al momento non sembra intenzionato a cederlo se non per un’offerta irrinunciabile. Del resto, non è un segreto che Maresca a gennaio abbia posto un veto sul prestito di Veiga, chiedendo al club di non inserire alcuna clausola per il suo riscatto. La Juve non si dà per vinta e nelle ultime ore ha alzato l’intensità del pressing sulla dirigenza londinese. Ma la situazione resta complessa.