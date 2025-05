"Chiellini non ha mai tradito la Juve: perché è pronto a risollevarla"  

Davide Lippi - grazie a papà Marcello - ha il calcio nel Dna, evidentemente. Ma oltre alla genetica sa bene, lui per primo, che conta la pratica. E infatti pure qui siamo messi bene: ha avuto modo di imparare in modo diretto, Davide Lippi, cosa significhi avere a che fare con un club come la Juventus (lavorandoci, ad esempio nel settore marketing). E quando poi ha iniziato la carriera da procuratore s’è dato parecchio da fare mettendo a frutto esperienza e indole. Tra i giocatori seguiti, praticamente lungo tutto la carriera, spicca proprio Giorgio Chiellini . Il rapporto professionale è durato il tempo di una intera carriera, praticamente, e giocoforza s’è tramutato anche in rapporto di reciproca stima e amicizia.

Chiellini tra Comolli e Tognozzi

Ecco perché, dunque, Lippi può aiutarci a capire se Giorgio Chiellini possa essere eventualmente pronto ad assumere un ruolo più pesante e determinante in questa nuova Juventus rivoluzionata in termini di organico. L’addio di Cristiano Giuntoli, l’arrivo di Damien Comolli e quello probabile di Matteo Tognozzi. In tale contesto “Giorgione” diventa prezioso sia per il suo percorso, sia per gli studi che ha fatto, sia per la sua juventinità. Attualmente “Head of Football Institutional Relations”, potrebbe quantomeno momentaneamente dedicarsi anche all’area sportiva oltre che aumentare gradualmente il suo apporto nell’area gestionale (nella quale ha effettuato studi magistrali).