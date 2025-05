Chiellini, tutto sul nuovo ruolo: l'investitura di Elkann per tornare Juve al di là dell'allenatore

Chiellini e il suo peso in ambito sportivo

Con il suo carattere mite, però in grado di ottenere ciò che vuole, Chiellini ripartirà esattamente da dove aveva lasciato. Con una distinzione netta, già evidente nel periodo a cavallo tra il quarto posto conquistato e l’inizio del Mondiale per Club: la sua visione e la sua esperienza avranno un peso pure in ambito sportivo, e questa è stata un’investitura diretta della proprietà, per la quale è vivo il pensiero di dover cambiare per accelerare il percorso di ritorno ai vertici. Così, «Chiello» si è subito fatto carico di tutto: ha provato a riportare a Torino uno dei maestri, Antonio Conte, e attinge a piene mani dal passato glorioso per costruire un futuro vincente, o comunque quanto più simile possibile.