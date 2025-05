Con la stagione di Serie A ormai alle spalle, in casa Juventus è tempo di tirare il fiato. Il quarto posto raggiunto ha garantito ai bianconeri l’accesso alla prossima Champions League e, nel frattempo, l’attenzione si sposta sul prossimo importante impegno internazionale: il Mondiale per Club , che prenderà il via il 14 giugno negli Stati Uniti. Un breve “rompete le righe” per i bianconeri, che hanno ricevuto qualche giorno di riposo, prima di tornare a lavorare sodo in vista dell’impegno FIFA. Per molti, però, il relax ha dovuto lasciare subito spazio agli impegni con le rispettive nazionali.

Koopmeiners si allena, Douglas Luiz gioca

Non sono mancati i volti noti della rosa bianconera in giro per il mondo, intenti a godersi qualche giorno di vacanza. Teun Koopmeiners e Weston McKennie sono stati avvistati in Spagna: l’olandese si trova a Marbella, dove ha condiviso sui social una storia mentre si allena individualmente, dimostrando grande dedizione e voglia di farsi trovare pronto al ritorno in campo. Stessa destinazione per l’americano, che approfitta del sole iberico per rigenerarsi. In Toscana si sta invece rilassando Manuel Locatelli, che presto si aggregherà al gruppo azzurro di Luciano Spalletti in vista degli impegni dell’Italia. Weah, invece, ha scelto Parigi come tappa per ricaricare le energie.

Non mancano le mete italiane anche per altri bianconeri: Bremer ha condiviso una foto in famiglia durante il suo soggiorno nel Bel Paese, mentre Carlo Pinsoglio, storico terzo portiere juventino, si sta godendo qualche giorno al mare con compagna e figlio. Infine, Douglas Luiz ha optato per il divertimento sulla sabbia, postando su Instagram una storia in cui si cimenta in una partita di footvolley con alcuni amici. Tra svago e preparazione, la Juventus si muove verso un’estate intensa, con la consapevolezza che il primo grande appuntamento internazionale è ormai alle porte.