Da Locatelli a Yildiz: convocati Juve nelle nazionali e programma di tutti i match

TORINO - La Juventus si prende una pausa prima di volare negli Stati Uniti d'America per giocare il Mondiale per Club con primo match fissato il 19 giugno contro l'Al Ain. In attesa di capire se sarà Igor Tudor a guidare la squadra negli Usa (tendenzialmente sì) ben 10 giocatori della prima saranno impegnati con le rispettive Nazionali di cui 3 nell'Italia di Luciano Spalletti in occasione della doppia sfida fondamentale nella corsa verso la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2026. Di seguito l'elenco dei giocatoi bianconeri convocati nelle rispettive nazionali con date e sfide.