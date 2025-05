Kalulu, retroscena Francia: "Kolo Muani me lo ha detto alla Juve"

Pierre Kalulu parla in conferenza stampa in vista della semifinale di Nations League contro tra Francia e Spagna, in programma il 5 giugno a Stoccarda, rivelando un retroscena molto curioso sul momento della convocazione. Il jolly difensivo bianconero è stato chiamato per la prima volta dal ct Didier Deschamps, per lui si tratta del debutto: "Le prime sensazioni sono positive. E' un grande orgoglio e una grande gioia essere qui. Sono molto felice. Nella vita tutto accade al momento giusto. Gli italiani hanno avuto più opportunità di vedermi crescere e raggiungere grandi traguardi. Non vedo l'ora di dimostrare di cosa sono capace".