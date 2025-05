Elkann, Comolli e Chiellini a Monaco: summit Champions per il futuro Juventus

MONACO (Germania) - Non solo la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain , questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera andrà in scena anche il futuro della Juventus . Come riportato da Sky Sport ad essere presenti sono Giorgio Chiellini , John Elkann e Damien Comolli , che dalla proprietà allo staff dirigenziale comporrà con l'ad Scanavino il gotha bianconero della Juve che verrà.

Il nodo dell'allenatore, summit a Monaco

Sono diversi i nodi da sciogliere in vista della prossima stagione e anche dell'imminente Mondiale per club. Un summit che non darà subito risposte ma fondamentale per tracciare le linee guida e la presenza del proprietario John Elkann è un forte segnale della volontà in primis della proprietà di aver voce in capitolo. Il nodo più importante da sciogliere, e anche nel breve, riguarda la guida tecnica: sarà Igor Tudor ad allenare la Juventus negli Stati Uniti o ci sarà un cambiamento? Dopo i rifiuti di Antonio Conte, rimasto al Napoli, e Gian Piero Gasperini, diretto alla Roma, è impazzato il toto allenatore per i bianconeri con l'ultima voce che vedrebbe Marco Silva in prima fila.