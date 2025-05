"La Complimentus che ci piace": Juve, il messaggio per il Psg trionfa su X© .

"Congratulazioni al Psg per la vittoria della Champions League 2024/25", questo il messaggio social della Juventus dopo la finale di Monaco di Baviera dominata dalla formazione di Luis Enrique contro l'Inter. Un 5-0 storico che inserisce i nerazzurri di Inzaghi nel libro dei record: è il peggior passivo in una finale della massima competizione europea. Dopo il gol di Rodri a Istanbul di due anni fa, un altro ko all'ultimo atto per i nerazzurri. Anche ai bianconeri con Allegri capitò nelle due finali perse a Berlino e Cardiff con Barcellona e Real Madrid, con il popolo nerazzurro che non risparmiò i rivali juventini.