Elkann, un uomo solo al comando della Juve

Comolli alla Juve e accanto a lui lavorerà un Totem bianconero: Giorgio Chiellini

Ora soffia il vento nuovo di Damien Comolli, cognome francesizzato con l’accento sulla i, come Platini, designato nuovo “Football Chief”, cioè direttore generale. Cinquantadue anni, è nato in Occitania, meravigliosa regione storico-geografica e culturale che abbraccia il Sud della Francia e alcuni territori in Spagna e in Italia. Comolli ha origini varesine al pari di Marotta, il cui brusco allontanamento la Juve non rimpiangerà mai abbastanza. Il nuovo dg è stato allenatore dell’Under 16 del Monaco, capo scout dell’Arsenal, responsabile della sezione calcio del Tottenham, capo dell’area sportiva del Liverpool, ds di Saint-Étienne e Fenerbahçe, agente e poi presidente del Tolosa, club della costellazione RedBird Capital Partners, alias Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Un rutilante curriculum, impreziosito dai colpi di mercato: Comolli portò Henry all’Arsenal, cedendolo poi al Barcellona e Modric al Tottenham, successivamente trasferito al Real realizzando vantaggiose plusvalenze. Sua anche l’operazione Suarez al Liverpool. Per dire. Accanto a Damien lavorerà un Totem bianconero della grandezza di Giorgio Chiellini, investito di nuove responsabilità nell’area tecnica. Dài e dài, Elkann si è convinto che, per ritrovare lo spirito Juve c’è bisogno di chi ha la Juve in corpo. Ragionamento apodittico, finalmente sdoganato, anche per smentire un antico proverbio in lingua occitana: “De courage la n’a fin qu’en voi, ma la paour fai pa far soqu’en vol”, di coraggio ne abbiamo tanto, ma è la paura che ci blocca. Passato il terrore di rimanere fuori dall’Europa più importante, a Torino questo è il tempo di avere coraggio. Elkann ci conta.