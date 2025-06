Tudor, così ti puoi tenere la Juve: perché conviene e i limiti da superare

Permanenza e successori

La permanenza di Tudor in panchina, infatti, garantirebbe quella continuità di conduzione tecnica che, nelle ultime due stagioni, ha fatto difetto al club bianconero, in aperta rottura con quello che racconta la tradizione di casa. Al burrascoso addio ad Allegri, d’altronde, ha fatto seguito la decisione di abortire anzitempo il progetto avviato con Thiago Motta. Al punto che un successore differente dal croato, adesso, rappresenterebbe il quinto volto diverso in panchina in poco più di un anno solare. La conferma di Tudor, al contrario, offrirebbe ai vertici societari la garanzia di proseguire il percorso con un tecnico tutto sommato aziendalista, oltre che dalla forte impronta genetica bianconera. Già, perché significherebbe ripartire da chi tanto aveva dato ai colori bianconeri da calciatore e altrettanto ha dato ora da allenatore, centrando per altro il risultato per cui era stato chiamato di fretta alla Continassa a fine marzo.