Massara sfida Diego Lopez: è caccia al ds Juve. E serve un altro allenatore

Juve, tutto sugli allenatori di Under 20 e Next Gen

Intanto, se sulla panchina della prima squadra ancora non c’è chiarezza assoluta sulla decisione del club, per quanto riguarda la scelta del tecnico della Primavera sembrano esserci maggiori certezze: Francesco Magnanelli raggiungerà al Milan colui che lo aveva portato alla Juventus, ovvero Massimiliano Allegri per fare parte dello staff della prima squadra. Non seguirà la stessa strada Simone Padoin che a questo punto diventa il principale candidato a occupare il posto sulla panchina dell’Under 20, superando l’opzione Matteo Cioffi (alla guida dei bianconeri Under 17) e la suggestione Leonardo Bonucci. Per quanto riguarda il ruolo di allenatore della Next Gen, tutto va in direzione della conferma di Massimo Brambilla, salvo eventuali offerte irrinunciabili per l’allenatore da parte di società di categoria superiore rispetto alla Serie C.