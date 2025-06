Kostic: "Giocherò il Mondiale per Club con la Juve. Futuro? Vedremo"

Kostic e il Mondiale per Club: "Felice al Fenerbahce, il futuro..."

Il calciatore farà ritorno a Torino, dove riabbraccerà i vecchi compagni e farà parte della spedizione americana per il Mondiale per Club. Kostic, però, si dice felice in Turchia e spera di poter riabbracciare presto i tifosi del Fenerbahce: "È una decisione difficile. Non posso decidere in questo momento. Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club tra due settimane. Mi sentivo bene e felice di far parte di questo club. Spero di poter rivedere i fan del Fenerbahçe mentre sono felice".