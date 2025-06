Tudor, la telefonata di Elkann e l'incontro con Comolli. La nuova Juve e il ruolo di Chiellini

Comolli, ora il confronto con Tudor

Un ruolo più centrale caldeggiato, per usare un eufemismo, dallo stesso Elkann che si fida dell’ampia visione e dello spirito identitario di Chiellini che, di suo, sarà chiamato a un lavoro intenso e cruciale visto che dovrà occuparsi sia delle relazioni politiche (al ruolo in Eca aggiungerà quello in Figc e Lega di A al posto di Francesco Calvo) e, appunto, nelle strategie di fondo delle costruzione di una squadra che sappia sintetizzare l’esigenza di mantenere la sostenibilità economica con quella di alzare il livello tecnico e, dunque, della competitività. Quanto a Comolli, il primo compito sarà quello di confrontarsi con Igor Tudor, che oggi riprende gli allenamenti in vista della trasferta negli Usa. E, ovviamente, anche la figura di Tudor è centrale in queste ore in cui si rincorrono le voci sul futuro della panchi- na bianconera. Così non è per caso che, ieri, l’allenatore croato abbia ricevuto una telefonata dallo stesso John Elkann che lo ha esortato a lavorare con l’impegno di questi due mesi senza curarsi delle voci, che gli ha garantito non essere fondate, riguardo ai contatti con altri tecnici.